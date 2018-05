Hockey (championnat du monde) : les Rouennais Lampérier et Guttig s'illustrent face à la Bielorussie

Samedi 5 mai 2018, les Rouennais Loïc Lampérier et Anthony Guttig se sont illustrés lors de la victoire de la France face à la Biélorussie (6-2) dans leur deuxième match du championnat du Monde.

Après une première défaite logique, en entrée de mondial face au champion olympique en titre russe (7-0) vendredi 4 mai 2018, les Bleus de l'Équipe de France se sont imposés lors de leur deuxième match face à la Biélorussie, sur le score de 6-2. Les joueurs des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) Loïc Lampérier et Anthony Guttig ont été mis en lumière lors de ce match.

En effet, c'est d'abord l'attaquant Loïc Lampérier qui inscrit le troisième but de son équipe (et son premier en Équipe de France lors d'un championnat du monde) sur un palet qui traine dans la zone du gardien adverse alors que les Bleus menaient 2-1 lors du deuxième tiers.

Guttig participe à la fête

Puis, alors que les Français mènent 4-1 dans le troisième tiers, c'est au tour d'Anthony Guttig de s'offrir un but dans ce tournoi 2018 sur un lancer plein axe et précis qui permet aux Bleus de prendre encore un peu plus d'avance dans ce match déjà important en vue du maintien dans l'élite du hockey mondial.

Quatrièmes de la poule, les joueurs de Dave Henderson auront à nouveau un gros adversaire à affronter dès ce lundi 7 mai 2018 puisqu'il s'agira du champion du monde en titre, la Suède, qui s'est déjà imposé lors de ces deux premiers matches.