Une femme se venge de son ex par des vols et des dégradations dans le Pays de Caux

Deux prévenus ont été jugés par le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime), jeudi 3 mai 2018, pour vols en réunion, dégradation et effraction.

Un homme, l'ex-conjoint de la prévenue, rentre chez elle un soir à Houdetot (Seine-Maritime) et découvre sa maison saccagée. Il constate aussi que plusieurs objets ont été dérobés. Il fait tout de suite le lien avec son ex-conjointe, qu'il a quittée quelque temps plus tôt. Il dépose plainte le 1er septembre 2017. Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2017, les pneus de sa voiture sont crevés et une portière est dégradée. Cette fois, l'enquête aboutira à appréhender la prévenue, qui reconnaît les faits et précise qu'elle était accompagnée de William Lukawski, 47 ans, pour lui prêter main-forte.

Une volonté de nuire

Acculés, les deux prévenus promettent de rembourser les dégâts causés et restituent la plupart des objets volés. Lors de l'audience, la prévenue déclare : "la vengeance était plus forte que moi". Son casier judiciaire est vierge mais celui de son complice fait mention de onze condamnations pour outrages et violences.

Pour la partie civile, "le préjudice est certain", tandis que le ministère public assure que "la volonté de nuire est avérée". En l'absence de défense, le tribunal correctionnel de Rouen déclare les deux prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés à l'audience du jeudi 3 mai 2018. La prévenue est condamnée à six mois de prison avec sursis et son acolyte à six mois de prison ferme.

