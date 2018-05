Bonne table : le Royal de Sotteville-lès-Rouen

Le Bonne table de Tendance Ouest s'est rendue cette semaine au restaurant le Royal de Sotteville, situé au 9 rue Pierre-Corneille à Sotteville-lès-Rouen.

Pour celles et ceux qui aiment la cuisine asiatique, le restaurant le Royal à Sotteville-lès-Rouen est un peu le paradis à petit prix. Le restaurant, ouvert il y a une dizaine d'années maintenant, propose un buffet et un wok à volonté pour 11 euros le midi et buffet, wok et grillades à volonté pour 16 euros le soir et le dimanche midi.

Un large choix

Mon choix se porte directement sur le buffet à volonté qui propose une large palette de plats typiques, comme les nems, le porc au caramel, le riz cantonné, les nouilles sautées, les rouleaux de printemps, les beignets, quelques sushis, des crevettes et encore bien d'autres propositions.

En dessert aussi il y a plusieurs choix : glaces, nougats, banane au chocolat ou encore salade de fruits.

Le restaurant propose également une large carte de boissons, des plus classiques jusqu'aux cocktails, avec ou sans alcool.

Du côté de la décoration, le restaurant offre un style épuré rouge et blanc avec quelques rappels dans la culture chinoise et notamment des inscriptions en mandarin.

Les serveurs sont très souriants et sympathiques et le service est rapide. À aucun moment il n'a manqué de plats dans le buffet.

Un conseil : à faire et à volonté !

Pratique. Le Royal de Sotteville-lès-Rouen est ouvert tous les jours, le midi et le soir. Tél. 02 35 62 97 51.