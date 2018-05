Cette Caennaise lance son site de "coaching voyage"

Envie de sortir des sentiers battus sans se faire avoir comme un touriste ? Pour accompagner les voyageurs, une Caennaise a lancé son site de coaching personnalisé.

Difficile parfois de trouver le bon compromis entre voyage organisé où, du bus à l'hôtel, vous ne lâchez pas votre groupe, et plans galères où restaurants attrape-touristes et logements plutôt éloignés des photos présentées lors de la réservation s'enchaînent. C'est en partant de ce constat que Priscilla Lemarié, une jeune Caennaise, a décidé de lancer son site de coaching de voyage, Packngo.

Des experts de la région

Diplômée en marketing de l'IAE de Caen (Calvados), la jeune femme travail depuis un an sur ce projet qu'elle a officiellement lancé en mars 2018. "Actuellement, nous avons 50 coachs différents, présente-t-elle. L'idée est d'en avoir à terme au moins un par pays du monde !"

Ces conseillers peuvent être "des étudiants ou des expatriés qui habitent ou ont habité la région, ou des voyageurs expérimentés qui y ont passé plusieurs mois", précise Priscilla Lemarié. Du responsable de maison d'hôte au moniteur de plongée en passant par le digital nomade, les profils sont très variés.

Un voyage sur mesure

Selon les demandes des utilisateurs, les coachs concoctent un mémo pratique - composé de quelques incontournables et d'informations à connaître avant de partir - jusqu'à un pack complet comprenant itinéraire, propositions de logement et suggestions de visite. De la rando sportive à l'hôtel de luxe en passant par les musées ou les endroits pour faire la fête, le tout est composé en fonction des demandes et envies du voyageur.

"L'objectif est de lui laisser sa liberté dans le trajet, explique la jeune femme. S'il décide finalement de passer deux jours de plus à tel endroit, il n'est pas bloqué par une réservation. Il peut improviser, suivre ses coups de cœur, sans passer à côté de l'essentiel." Et si besoin, le coach est d'ailleurs joignable par téléphone au cours du séjour.

