Météo : à quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours en Normandie ?

Après le beau temps de samedi 5 mai 2018 et celui qui s'annonce dimanche 6 mai, que réserve la météo normande pour les semaines à venir ?

Ce dimanche 6 mai 2018, vous allez peut-être à la plage ou vous promener pour faire le plein de vitamine D et de coups de soleil. Si vous avez la chance de faire le pont du 8 mai, une question vous taraude sûrement : le temps va-t-il se maintenir ?

Jusqu'à 26°C

Et bonne nouvelle, le barbecue va encore pouvoir tourner ces prochains jours. Lundi, le thermomètre va même encore prendre quelques degrés. Il fera par exemple 26°C à Rouen (Seine-Maritime), 26°C aussi à Alençon (Orne) et Condé-sur-Noireau (Calvados). Il fera un peu plus frais dans la Manche où les températures tournent autour de 17°C à Cherbourg à 25°C dans le sud du département.

Les prévisions pour lundi après-midi. - Météo France

Ça se rafraîchit un peu mardi, où les températures oscillent là autour des 20°C malgré un soleil qui se maintient. Ça baisse encore mercredi et jeudi jusqu'au retour annoncé de la pluie dans la Manche pour vendredi.

À lire aussi :

• Soleil : découvrez nos bons plans terrasses à Caen

• Notre sélection de terrasses pour profiter des beaux jours à Rouen