Rugby (Fédérale 1) : Rouen remporte sa première bataille face à Albi

Les joueurs du Rouen Normandie Rugby se sont imposés 19 à 16 vendredi 4 mai 2018 face à Albi dans la demi-finale aller des play-off pour monter en Pro D2.

"Pour notre confiance, c'est très très bon", résume le coach Richard Hill quelques minutes après la victoire de son équipe face à Albi. Vendredi 4 mai 2018, le Rouen Normandie Rugby a battu les Albigeois 19 à 16 dans le match aller de la demi-finale des play-off pour l'accession à la Pro D2. Un match qui se jouait exceptionnellement au stade Robert-Diochon de Rouen (Seine-Maritime).

Une victoire difficile face à une "bonne équipe d'Albi qui avait une stratégie pour ralentir le jeu", explique le coach. Les joueurs rouennais se sont imposés dans les toutes dernières minutes du match grâce à une pénalité.

Arbitrage : "Ce n'est pas acceptable"

À la fin de la rencontre, le coach, Richard Hill, était très content de ses joueurs, beaucoup moins de l'arbitrage. Écoutez le :

"Ça m'énerve franchement. La semaine prochaine, je parlerai avec l'arbitre avec le match parce que ce n'est pas acceptable", poursuit l'entraîneur.

La semaine prochaine justement, Richard Hill espère bien gagner le match retour et même faire mieux qu'au match aller "pour sortir le ballon plus vite". Le coach est confiant, "on est dans une très bonne position" explique-t-il et les joueurs "sont très motivés", d'autant plus qu'ils étaient hier soir "énervés et frustrés" et que "cette frustration va nous aider la semaine prochaine", assure le coach.

Rendez-vous vendredi 11 mai à Albi !

