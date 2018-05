Louane rend visite aux Normands

La douce Louane est en tournée depuis quelque temps. Samedi 12 mai 2018, elle s'arrête au Zénith de Caen (Calvados) pour présenter les chansons de son nouvel album.

Elle a fait frissonner les Français lors de son passage dans The Voice. Depuis, elle enchaîne les tubes et parcourt les routes de France pour sa tournée. Samedi 12 mai 2018, Louane passe au Zénith de Caen (Calvados) pour faire rêver petits et grands. Ce ne sera pas la seule date de la chanteuse en Normandie en mai 2018 puisqu'elle se produira au zénith de Rouen (Seine-Maritime) le dimanche 27 mai 2018 à 18h30.

Collaboration avec Julien Doré et Vianney

La chanteuse, musicienne et actrice est connue pour ses titres Je vole ou encore Jour 1. Louane, Anne Peichert de son vrai nom, connaît également un franc succès depuis la sortie du film Ma famille bélier où elle jouait l'une des protagonistes. Son tube On était beau n'a, depuis sa sortie en juin 2017, pas quitté les hits radio. Il a d'ailleurs été certifié single de platine.

Dans son dernier album, Louane invite des artistes tels que Julien Doré ou encore Vianney. Ceux-ci participent à la mélancolie et à la douceur de cet opus. The chainsmokers quant à eux, apportent plutôt du peps, de l'électro. Ses collaborations le montrent, Louane sait se diversifier.

Pratique. Samedi 12 mai 2018 à 19 h 45 au Zénith de Caen. À partir de 35€