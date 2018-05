Hockey : quatre Dragons au championnat du Monde

Le championnat du Monde de Hockey a débuté vendredi 4 mai au Danemark. Quatre Dragons de Rouen (Seine-Maritime), Loïc Lampérier, Florian Chakiachvili, Anthony Guttig et Nicolas Ritz participent à ce championnat avec l'équipe de France.

Le club rouennais des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sera plutôt bien représenté en équipe de France au championnat du Monde de Hockey qui se déroule jusqu'au 20 mai 2018 au Danemark avec la présence de Loïc Lampérier, Florian Chakiachvili, Anthony Guttig et Nicolas Ritz.

Pour débuter, les Français se sont heurtés vendredi 4 mai à un gros morceau, à savoir la Russie, championne olympique, et se sont inclinés 7 à 0.

Lors de la préparation, les Bleus se sont imposés deux fois face au Danemark (4-2 et 4-0). Ils se sont en revanche inclinés face à la République Tchèque 5-2 et 6-2 et face au finaliste des Jeux Olympiques, l'Allemagne, 7-1 et 2-1. L'équipe de France a enfin connu une défaite et une victoire contre la Slovaquie (4-0 et 3-2).

Avec ce championnat du monde, les Bleus de Dave Henderson s'apprêtent à disputer leur 11e tournoi avec l'élite du hockey mondial.

Programme complet de la phase de poule :

Samedi 5 mai : France - Biélorussie (16 h 15)

Lundi 7 mai : Suède - France (20 h 15)

Jeudi 10 mai : Slovaquie - France (16 h 15)

Vendredi 11 mai : France - Autriche (16 h 15)

Dimanche 13 mai : France - République tchèque (16 h 15)

Mardi 15 mai : Suisse - France (12 h 15)

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : six Dragons de Rouen débutent les championnats du monde à Paris