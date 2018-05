Le Havre renforce ses liens avec le Sénégal

Le 06 mai 2018 à 18:10 Par : Gilles Anthoine

Du lundi 7 mai au vendredi 11 mai 2018, Sandrine Dunoyer, adjointe au maire du Havre (Seine-Maritime) en charge des relations internationales, se rend à Ziguinchor au Sénégal. L'occasion de soutenir un projet de l'association havraise Emergence (de la réinsertion par la boxe et la permaculture). Les liens entre Le Havre et le Sénégal sont forts et nombreux.