Caen Handball : cinq joueurs quittent l'équipe

Vendredi 4 mai 2018, les dirigeants de l'équipe de handball de Caen (Calvados) ont annoncé le départ de cinq de leurs joueurs la saison prochaine.

Denis Serdarevic, Yannis Mancelle et Alex Aguilar, Adrian Rosales-Pousada et Nenad Zeljic ne seront plus Caennais la saison prochaine. Le club de handball de Caen (Calvados), les Vikings, a annoncé leur départ de l'équipe vendredi 4 mai 2018. "Ils ont fait le choix de projets qu'ils ont jugé plus ambitieux, nous respectons ce choix et leur souhaitons le meilleur dans leur futur club", écrit le vice-président du club Thomas Lamora dans un communiqué.

Des piliers qui s'en vont

Parmi les départs, ceux de Denis Serdarevic et d'Alex Aguilar sont particulièrement marquants puisque les deux joueurs ont fait partie de la génération championne de France de Nationale 1 et qu'ils se sont battus pour notamment maintenir les Vikings en Proligue.

Les premières recrues pour la prochaine saison doivent être annoncées dans les semaines à venir.