Un Caennais transforme Babar en roi du bling-bling

Vincent Faudemer, artiste caennais (Calvados) réalise des sculptures du célèbre éléphant Babar mais en le rendant plus "bling-bling". Il expose dans une galerie de New-York en juin 2018.

Le plus gentil des éléphants, Babar, prend une autre dimension avec Vincent Faudemer. Ce collectionneur d'art caennais (Calvados) réalise des sculptures en 3D de l'éléphant en bronze et peintes avec du chrome. "Ça donne un aspect précieux, précise l'artiste, je rajoute également une montre Rolex, des lunettes Dior, une valise Vuitton". Des détails très clinquants qui attirent l'œil et la curiosité. "J'ai choisi Babar parce que je voulais que cet art parle à tout le monde. C'est vraiment le lien entre l'enfance et les rêves de la vie adulte."

Une statue caennaise chez les Kardashian

Vincent Faudemer poste ses créations sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il compte plus de 6 000 abonnés et le bouche-à-oreille fonctionne, notamment chez les stars. "J'ai vendu des Babars à la famille Kardashian, à Liam des One Direction…". Son objectif est d'obtenir une adhésion directe. "C'est une manière aussi de démystifier l'art contemporain".

Ses sculptures seront exposées dans une galerie new-yorkaise à partir du 10 juin et une statue de Babar trônera à l'entrée du restaurant caennais La Villa Eugène.