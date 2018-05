Football (Ligue 1, 36e) : Caen veut rester fort dans la tempête

Ce dimanche 6 mai 2018, le SM Caen reçoit l'AS Monaco pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Avec deux points pris sur les six derniers matchs, les Caennais vont mal mais veulent croire en leur étoile contre un des cadors du championnat.

Entrés dans le dernier mois de compétition avec un Drakkar qui ne semble plus guère avoir de capitaine aux commandes, que ce soit dans le secteur sportif ou dans celui de la gouvernance, les Malherbistes vont pourtant devoir aller chercher encore un petit point pour s'assurer d'une cinquième saison de rang dans l'élite du football français. L'adversaire du jour, l'AS Monaco lui, a d'autres préoccupations et la succès à Caen est capital pour les hommes de la Principauté s'ils veulent rester dans la course à la Ligue des Champions.

Mais de cela, Patrice Garande n'en n'a cure. Ce qui intéresse le coach normand, c'est son groupe :

Avec 37 points au compteur, le SM Caen en compte encore cinq d'avance sur Troyes (18e) et Lille (19e). Suffisant ou pas pour être maintenu ? Patrice Garande a son avis sur la question...

SM Caen- AS Monaco, 36e journée de Ligue 1, match ce dimanche 6 mai à partir de 17 heures au stade Michel d'Ornano.

