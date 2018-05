Après Caen, les cheminots déploient une banderole à Cherbourg

"SNCF 100 % Public" : c'est ce que l'on pouvait lire sur la montagne du Roule, vendredi 4 mai 2018 dans la matinée. Une banderole déployée par les cheminots, en grève contre la réforme de la SNCF.

Les cheminots avaient prévu "des animations pacifiques et symboliques", depuis la montagne du Roule, point culminant de Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Vendredi 4 mai 2018, ils ont donc déployé une grande banderole noire, sur laquelle était inscrit en lettres blanches le slogan "SNCF 100 % public". Fumigènes et cornes de brumes ont aussi été utilisés.

Par cette action, les cheminots réitèrent leur opposition à la réforme de la SNCF, engagée par le gouvernement. L'Assemblée nationale a voté le 9 avril le changement de statut de l'entreprise publique, qui deviendra en 2020 un Société anonyme à capitaux publics.

La banderole était visible depuis la gare. - Célia Caradec

La journée de mobilisation de cheminots doit se poursuivre par "une action citoyenne", à 14 heures : un nettoyage de plage, à Collignon.

Un rendez-vous festif dimanche

Parallèlement, dimanche 6 mai, le collectif qui s'est formé pour soutenir la grève à la SNCF et qui regroupe plusieurs mouvements et partis de gauche organise une rencontre festive, au théâtre de l'Œuf dans le quartier des Provinces. Le rendez-vous est donné à 9h30, "entre le café et l'apéro". Il y invite "les acteurs et actrices des luttes sociales en cours" comme les cheminots, salariés des EHPAD, lycéens, étudiants, et "plus globalement l'ensemble des citoyens qui se reconnaissent dans ces luttes". La veille, samedi 5 mai, des militants ont prévu de participer à "la fête à Macron" organisée à Paris.