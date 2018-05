Eva de Saint-Lô remporte une platine et un rasoir avec Tom sur Tendance Ouest

Revivez la victoire de cette Manchoise, un brin opportuniste ce mercredi 2 mai 2018.

Cherchez, trouvez, gagnez : presque trois semaines de recherches

L'enquête a pris forme le 12 avril 2018 ; certaines et certains d'entre vous avez noté de jour en jour chaque indice, annotations donnés par Tom à l'antenne pour tenter de trouver au plus vite l'objet mystère. L'étau a vraiment commencé à se resserrer en début de semaine : l'objet a un rapport avec l'air. Là vous étiez nombreuses et nombreux à l'avoir en tête.

Écoutons la gagnante, elle s'appelle Eva et habite Saint-Lô :

Eva repart donc avec le rasoir sans fil Philips et la platine vinyle pour écouter et encoder des disques au format numérique.

Notons tout de même que la longévité de cette enquête reste assez rare, la prochaine peut très bien prendre fin en quelques jours seulement. D'ailleurs, avez-vous pris note des indices dévoilés à l'antenne ? Vous jouez désormais pour gagner vos 2 pass pour le festival Papillons de Nuit à Saint Laurent de Cuves les 18, 19 et 20 mai.

"Cherchez, trouvez, gagnez" c'est du lundi au vendredi avec Tom entre 9h et 13h. Les inscriptions sont possibles par sms avec le code TOM au 7 11 12 (0,65 cts hors coût opérateur)

