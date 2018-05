Trois blessés dans un accident près de Saint-Romain-de-Colbosc

Un accident s'est produit, vendredi 4 mai 2018, vers 10 heures, aux Trois-Pierres (Seine-Maritime), entre deux voitures. Trois personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital.

Deux voitures se sont percutées, vendredi 4 mai 2018 vers 10 heures, sur la commune des Trois-Pierres (Seine-Maritime), non loin de Saint-Romain-de-Colbosc. L'accident s'est produit à un croisement avec la départementale 6015, un axe routier très fréquenté.

En tout, six personnes se trouvaient dans les deux voitures et trois d'entre elles ont été légèrement blessées. Elles ont été transportées par les sapeurs-pompiers vers les hôpitaux de Montivilliers et de Lillebonne (Seine-Maritime).

23 pompiers mobilisés

Au total, 23 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l'intervention, même si les personnes blessées n'ont pas eu besoin d'être désincarcérées. Elles avaient d'ailleurs déjà été sorties des voitures avant l'arrivée des secours.