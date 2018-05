Pont du 8 mai, les prévisions de circulation de Bison Futé

Du monde sur les routes ce week-end de pont du mardi 8 mai 2018 d'après les prévisions de Bison Futé.

Voici les prévisions de Bison Futé concernant les conditions de circulation sur les routes ce week-end :

Dans le sens des départs, le vendredi 4 mai 2018 est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France. Le samedi 5 mai 2018 est, quant à lui, classé orange au niveau national. Le mercredi 9 mai est classé vert au niveau national et orange en Île-de-France. Le jeudi 10 mai est classé vert au niveau national et orange en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Dans le sens des retours, le dimanche 6 mai 2018 est classé vert au niveau national et orange en régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le dimanche 13 mai est classé rouge au niveau national.