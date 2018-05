Métiers de la sécurité : un "centre de la citoyenneté" en projet dans la Manche

Créer une formation civique qui apprend aussi des gestes de secourisme, afin de travailler dans les métiers de la sécurité : c'est le projet de "centre de la citoyenneté" que porte l'Association de sauvetage et d'éducation à la sécurité du cotentin, dans la Manche.

Apprendre les gestes qui sauvent et qui protègent, tout en travaillant le savoir être et le savoir-vivre. C'est ce que vient d'expérimenter l'Association de sauvetage et d'éducation à la sécurité du cotentin (Ases), en vue de la création d'un "centre de la citoyenneté" à Cherbourg-en-Cotentin (Manche).

Civisme et secourisme

Pendant trois semaines, du 9 au 27 avril 2018, dix jeunes de 18 à 25 ans, éloignés de l'emploi et ayant peu de qualifications, ont ainsi participé à un stage citoyen de sécurité civile. Au programme : visite de la mairie, du conseil départemental de la Manche, formation civique et citoyenne, débats, etc.

Dix jeunes ont participé au stage citoyen de sécurité civile. - Célia Caradec

Un pan théorique qui se mêle aux gestes pratiques de secourisme. Les jeunes ont validé leurs formations Prévention et secours civiques (PSC) de niveau 1 et 2. C'est un premier pas, pour ces jeunes qui s'orientent, pour certains, vers les métiers d'agents de sécurité. Luc Tony et Caroline :

Une formation de 8 mois

Cette formule, l'Ases espère la proposer dès le mois de septembre à plus grande échelle, avec son "centre de la citoyenneté". Sur une période de huit mois, les jeunes suivront un programme civique au sein de l'Ases, trois jours par semaine. Les deux jours restant seront consacrés à la formation à la sécurité incendie et la sécurité civile. "C'est un concept inédit, qui mélange savoir être et savoir-faire" souligne David Pichon, qui porte le projet pour l'Ases :

La Région Normandie financera le centre à hauteur de 25 000 euros. Il reste 50 000 euros pour boucler le budget et ouvrir le centre en septembre. Il pourrait voir le jour dans un lieu ô combien symbolique : l'ancien centre de secours de Tourlaville, que les pompiers viennent de quitter.