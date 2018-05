La météo de ce week-end en Normandie

À quelles conditions météo les Normands peuvent-ils s'attendre en cette fin de période de vacances scolaires et de pont du 8 mai ?

Coté météo et températures, le week-end s'annonce radieux en Normandie. Les barbecues et terrasses seront de sortie dans la journée du samedi 5 mai 2018 qui sera très ensoleillée sur l'ensemble de la Normandie. En effet, les températures oscilleront entre 14°c, à Cherbourg (Manche), et 21°c à Evreux (Eure).

Le soleil sera présent samedi 5 mai 2018 en Normandie - Météo France

La crème solaire sera utile le dimanche 6 mai 2018 puisque le soleil sera toujours grandement présent et les températures monteront jusqu'à 19°c à Caen (Calvados), 22°c à Rouen (Seine-Maritime) et 23°c à Louviers (Eure).

Que du soleil prévu le dimanche 6 mai 2018 - Météo France

À l'exception de l'est de l'Orne et du sud de l'Eure, où la pluie se manifestera, le soleil sera toujours existant avec quelques passages nuageux néanmoins entre le lundi 7 mai et le mardi 8 mai 2018.

Le mardi 8 mai 2018 sera plus nuageux que les jours précédents en Normandie - Météo France

Les Normands qui ont pris un jour de congé le mercredi 9 mai 2018 pour profiter d'un très grand pont jusqu'au vendredi 11 mai 2018 pourraient connaître des conditions météo orageuses le mercredi et un retour potentiel du soleil le lendemain d'après les tendances de Météo France.

Des passages orageux possibles dans la journée du mercredi 9 mai 2018 - Météo France