Le chanteur Manu Galure est en tournée en Normandie… à pied

Le chanteur Manu Galure s'est lancé en septembre 2017 dans un tour de France à pied. Il joue dans des chapelles, des théâtres, des écoles et même chez l'habitant. Il est en Normandie, du mercredi 25 avril au vendredi 11 mai 2018.

La tournée des Zéniths, sur les autoroutes, les nuits dans un "tour bus"… Très peu pour Manu Galure ! Ce chanteur, remarqué notamment dans l'émission Nouvelle Star en 2016, s'est lancé dans une tournée à travers la France… à pied !

AUDIO - La Normandie qui bouge : Manu Galure en tournée en Normandie

Une idée née en Normandie

Manu Galure a quitté sa région toulousaine le vendredi 22 septembre 2017, jour de l'équinoxe d'automne, et prévoit de rentrer chez lui en 2020. Après 3500 km et 120 concerts, il est arrivé en Normandie le mercredi 25 avril 2018. Une région qui n'est d'ailleurs pas totalement étrangère à cette idée de mêler sa passion de la musique à celle de la randonnée. En 2013, l'artiste se produit dans plusieurs salles du Calvados. "J'avais, à l'époque, marché sur l'ancienne voie ferrée entre Caen et Thury-Harcourt, qui passe par la forêt de Grimbosq" se souvient Manu Galure.

Des concerts chez l'habitant

Le chanteur et pianiste marche une vingtaine de kilomètres par jour. Il s'arrête, le soir, pour se produire "un peu n'importe où !". Théâtres, salles des fêtes mais aussi école, prison, péniche, squat… Le 25 avril à Alençon et le 28 avril à Argentan, dans l'Orne, il s'est produit dans des chapelles désacralisées. Lundi 30 avril, c'est dans le salon de la famille Lesoif, à Tonneville, que Manu Galure s'est installé. "Parfois il y a 20 personnes, parfois 200… Parfois je joue sur un piano à queue tout neuf ou qui a 100 ans, d'autres fois sur un petit clavier pourri… Il n'y a pas un concert pareil !"

Des albums composés sur la route

Sur la route, Manu Galure compose et écrit. Il sortira un album le jeudi 21 juin 2018, sur internet. "Ce sont des chansons enregistrées "à la bric de broc" ! C'est comme un carnet de bord des deux ans et demi de route, détaille Manu Galure, ce voyage est une bonne occasion d'écrire beaucoup, de constater comment les gens reçoivent différemment ma musique".

La suite c'est un concert chez l'habitant à Caen jeudi 3 mai, à la Loco de Mézidon-Canon vendredi 4 mai, le 9 mai chez l'habitant à Yvetot, le 11 à La Traverse de Cléon, près de Rouen.