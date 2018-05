La ville du Tréport récompensée pour son offre touristique

La ville du Tréport (Seine-Maritime) a obtenu son classement en Station de tourisme après un décret du Ministère de l'Économie, signé lundi 23 avril 2018. Cette reconnaissance permettra à la commune du maintien de ses dotations financières actuelles.

C'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois pour l'équipe municipale du Tréport (Seine-Maritime). La commune a obtenu son classement en Station de tourisme après la signature d'un décret, lundi 23 avril 2018, par le Ministre de l'Économie et des finances après un avis favorable donné en décembre 2017 par la préfète de Seine-Maritime.

"C'est une reconnaissance au niveau touristique", confie Jean-Jacques Louvel, adjoint au maire du Tréport en charge du développement touristique. En Seine-Maritime, quatre autres communes ont décroché ce label : Fécamp, Étretat, Forges-les-Eaux et Le Havre.

Maintien des dotations

Avec ce classement, la municipalité dit espérer aussi le maintien de ses dotations financières actuelles : "On a fait des investissements, on continue à les faire pour maintenir une qualité de prestation touristique". Jean-Jacques Louvel évoque aussi le développement de la question du "tourisme et du handicap" pour les prochaines années au sein de la commune.

Parmi les projets portés par pour développer son offre touristique, la municipalité souhaite "refaire la plage et les promenades", précise Jean-Jacques Louvel.

La ville du Tréport, également classée station balnéaire depuis juillet 1962, obtient donc ce nouveau label de Station de tourisme pour 12 ans.

