Foire de Pâques à Caen, dégâts difficiles à chiffrer

La foire de Pâques à Caen (Calvados) rouvre ses portes à 14 heures, jeudi 3 mai 2018, après deux jours de fermeture pour cause d'inondations.

Pour la plus grande joie des forains responsables des 150 attractions de la foire de Pâques à Caen (Calvados), le Parc des expositions où elle est installée va rouvrir ses portes au grand public, jeudi 3 mai 2018 à 14 heures. La commission de sécurité a donné son feu vert. Suite à des inondations, les autorités avaient pris la décision de la laisser fermée pendant 48 heures.

Feu vert de la commission de sécurité

Alors que l'eau a quitté progressivement le site, les responsables des manèges font peu à peu l'état des lieux. Certaines attractions ne repartiront pas. C'est le cas de cette piste en bois de karting, situé dans la partie est du parc et qui s'est retrouvé sous l'eau mardi 1er mai. "Toute l'eau n'a pas encore été évacuée et je ne peux donc pas voir l'étendue des dégâts, observe Niko Sharoian, l'ouvrier qui en a la charge. Les moteurs des karts ont été touchés, et à l'heure actuelle, on ne sait même pas si on va pouvoir redémarrer notre camion".

Au lendemain des intempéries, un sentiment de désolation l'emportait même s'ils étaient nombreux à refuser de se laisser abattre par ce coup du sort. "Je viens depuis 40 ans à Caen, et je n'ai jamais vu ça, déplore Jacky Badin, responsable du Sweety. Nous savons que c'est une zone inondable, et c'est écrit dans nos contrats. Alors pour ceux qui ont été sérieusement touchés avec du matériel cassé, pas sûr que l'assurance fonctionne." Dans un communiqué, la Ville de Caen a cependant assuré que l'état de catastrophe naturelle serait reconnu. En attendant, les forains espèrent les visiteurs nombreux jusqu'à la fin de la foire, dimanche 6 mai 2018, pour compenser le manque à gagner de cette fermeture pendant deux jours.