L'horoscope signe par signe de ce lundi 7 mai 2018

Bélier

Aujourd'hui vous choisirez la carte de l'égoïsme. Vous serez volontiers farfelu, iconoclaste, arbitraire, grincheux, désinvolte. Vous picorerez les petits bonheurs de la vie. Qu'importe le regard des autres.

Taureau

Vénus met en valeur votre vie intime et vous inspire dans tout ce qui concerne le langage amoureux et certains actes à poser avec tact et délicatesse.

Gémeaux

Journée consacrée aux échanges et à tout ce qui relève de la communication. Vous avez un don d'orateur et celui de faire passer vos idées d'une manière magistrale.

Cancer

Ne vous encombrez pas d'éléments nocifs qui ne feraient que freiner le rythme de la journée pour le moins soutenu.

Lion

Veillez à bien vérifier votre emploi du temps. Vous risquez de zapper quelques-uns de vos engagements. Dans ce dernier cas vous perdriez de votre crédibilité.

Vierge

Sachez discerner quel est le meilleur parti en ce qui vous concerne ; les flatteurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent.

Balance

Situation professionnelle complexe difficile à faire aboutir à moins de beaucoup de diplomatie. N'hésitez pas à vous engager avec force et doigté.

Scorpion

Vous vous sentirez perdu entre l'obligation de réussite et les rythmes professionnels éreintants ! Comment vous aider à surmonter la pression ?

Sagittaire

Une relation rare et inclassable, parfois difficile à comprendre pour les autres, vous boostera le moral et vous aurez tout à y gagner.

Capricorne

Vous avez envie de luxe et de confort de vie. Hélas le rêve ne fait pas la réalité. Surtout évitez de vivre au-dessus de vos moyens. C'est absolument essentiel

Verseau

Pour une fois, fiez-vous à votre instinct plus qu'à la raison. On ne refait jamais la première impression.

Poissons

Vous êtes dans d'excellentes dispositions. Vous êtes créatif. Votre inspiration et votre audace seront reconnues par vos pairs.