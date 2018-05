À Caen, une formation pour les activités de la forme proposée en septembre

À la rentrée de septembre 2018, le club Force athlétique caennaise (Calvados) proposera une formation sur un an dédiée aux activités de la forme.

C'est une première à Caen (Calvados). À la rentrée de septembre 2018, le club Force athlétique caennaise basé dans le quartier de la Pierre-Heuzé, va ouvrir une formation dédiée aux activités de la forme. Il attend l'habilitation officielle qui devrait être délivrée le lundi 14 mai 2018. "Il s'agit d'une formation en alternance sur dix mois, de septembre à juin", explique Philippe Pasquier, entraîneur au club et futur formateur. À la clé, un brevet professionnel mention C (cours collectifs), D (haltérophilie, musculation) ou les deux. "Les jeudis et vendredis, les étudiants seront au club pour la formation théorique et un peu de pratique. Le reste du temps ils seront stagiaires en entreprises". Le diplôme ouvre la voie aux métiers d'éducateur sportif et de coach à domicile ou dans une salle.



Les cours se dérouleront dans un vestiaire du club qui va être réaménagé en grande salle lumineuse et les cours seront assurés par des professionnels diplômés. "Ça nous permet aussi de diversifier les activités du club et aussi de créer des emplois."

Sport sur ordonnance et handicap

La formation comprendra entre huit et 20 personnes. "L'âge minimum est de 18 ans et nous pouvons accueillir les personnes en reconversion professionnelle aussi". Pour l'heure les inscriptions ne sont pas encore ouvertes tant que l'habilitation n'est pas officielle. "Nous ferons également passer des tests d'exigence préalable (TEP) pour s'assurer de la condition physique, de la motivation et de la capacité à transmettre un savoir des candidats". Les futurs éducateurs sportifs auront également des cours liés au sport sur ordonnance et sur le handicap. "Le but est de former des professionnels qui pourront prendre en charge un maximum de personnes dans des situations différentes".