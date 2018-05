Le jeune Normand Romain Brard en Bronze à l'Open de France de tennis de table

Romain Brad, jeune licencié de la Bayard tennis de table à Argentan (Orne) rentre de l'Open de tennis de table " jeunes ", disputé à Metz, avec une médaille de Bronze.

Romain Brard, licencié à la Bayard tennis de table à Argentan (Orne), associé à Benjamin Mahoudo, s'est offert une brillante médaille de Bronze à l'Open de France jeunes 2018, épreuve relevée dominée par les chinois.

Médaille en double

Benjamin et Romain ont battu en 1/16e les suédois Lindso et Sahle en 3 sets à 1. Puis en 1/8ème de finale, les slovaques Ivanco et Delincak en 3 sets à 2 sur les scores de -7, 13, -8, 9 et 10! En quart de finale, ils se sont offerts le luxe battre la paire Française favorite composée de Myshal Sabhi et Fabio Rakotoarimanana, sur le score de 3 sets à 1 (9,-8,8,9) un bel exploit qui leur offre le seul podium français en cadet des internationaux de France.

Ils se sont inclinés en 1/2 finale face aux Belges Degros et Rassenfosse 8, 12 et 7.

Beau parcours en simple

En simple, Romain a fait un beau parcours, puisqu'il s'incline à 2 reprises sur… les 2 finalistes de l'épreuve! Il a tout d'abord battu le roumain Emir Culpedin 3 sets à 1, puis l'allemand Félix Kohler sur le même score. En 1/16e il a dominé l'allemand Tayler Fox 3 sets à 0, pour s'incliner d'extrême justesse en huitièmes de finales face au chinois Tao Yuchang 3 sets à 2 (-8, -9, 10, 10,9!!!!) en menant 2 sets à 0, 10 9, puis 9 à 6 dans la dernière manche.

Un beau tournoi malgré tout pour un joueur encore rarement retenu dans ce type d'épreuves!