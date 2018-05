Jeano LeNabot, le nain qui part à la découverte de Caen

Il est tout petit et se faufile partout. Jeano LeNabot, nain de jardin Caennais, est accro aux selfies. Aidé par son propriétaire, il se photographie dans des lieux de Caen et de l'agglomération. Rencontre.

Il ne mesure que quelques centimètres mais parcourt des kilomètres. Jeano LeNabot connaît Caen (Calvados) et l'agglomération comme sa poche. Ce nain de jardin, "rockeur et 2.0" comme le définit son propriétaire qui tient à garder l'anonymat, est accro aux selfies. Avec son jean, son perfecto noir et ses lunettes de soleil, il poste chaque jour une photo de lui dans un lieu bien connu des Caennais. "C'est un nain qui aime les apéros et la rando", explique son propriétaire.

Une histoire personnelle

Pour ce Caennais, tout est parti d'une histoire personnelle. "J'ai reçu ce nain par la Poste un jour pour mon anniversaire et je me suis dit que la meilleure façon de répondre à son expéditeur était de faire une photo par jour du nain". Jeano sur le marché de Noël, en Suisse normande, sur le port de Caen ou devant la grande halle de la SMN de Colombelles, le nain rend compte de toutes ses aventures sur ses comptes Instagram et Twitter depuis le mois d'octobre 2017. Et il suscite la curiosité. Les photos sont régulièrement partagées par la ville de Caen ou le département. "Je ne fais vraiment pas ça pour le buzz. C'est plus une manière de faire sourire les gens et peut-être de leur faire découvrir une partie de leur ville et de leur région", explique le compagnon fidèle du nain qui adore voyager. D'ailleurs rares sont les moments où il se déplace sans lui. "Je mets Jeano dans mon sac à dos et dès que je suis inspiré je le sors".