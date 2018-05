20 villes de Normandie reconnues en état de catastrophe naturelle

20 villes de Normandie, dans la Manche et la Seine-Maritime ont été reconnues en état de catastrophe naturelle dans un arrêté du lundi 26 mars 2018, publié le mercredi 2 mai 2018 au journal officiel.

Cette reconnaissance par l'État français pour les communes ouvre le droit à des indemnisations spécifiques par les compagnies d'assurances. Dans un arrêté du lundi 26 mars 2018, publié mercredi 2 mai 2018 au Journal officiel, 20 villes de la Manche et de la Seine-Maritime ont été reconnues en état de catastrophe naturelle.

Dans la Manche

• Agon-Coutainville, Bréhal, Vicq-sur-Mer, Granville, Saint-Jean-le-Thomas, Saint-Pair-sur-Mer, pour les inondations et choc mécanique lié à l'action des vagues du mercredi 3 janvier 2018,

• Bricquebec-en-Cotentin, Valognes, Picauville pour les inondations et coulées de boue du dimanche 10 et du lundi 11 décembre 2017,

• Avranches, Saint-Jean-de-la-Haize pour les inondations et coulées de boue du mercredi 3 janvier au vendredi 5 janvier 2018.



En Seine-Maritime

• Blainville-Crevon, Fontaine-le-Dun, La Gaillarde, Imbleville, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Pierre-le-Viger, Gournay-en-Bray, Saint-Germain-sous-Vailly et Saint-André-sur-Cailly, pour les inondations et coulées de boue du lundi 22 janvier au mercredi 24 janvier 2018.



