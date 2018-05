Victoire surprise sur les 24 heures de Rouen

La 55e édition des 24 heures de Rouen (Seine-Maritime) est sûrement une des plus rocambolesques de l'histoire de la course motonautique. Jusqu'au drapeau à damier puisque ce n'est pas un équipage qui comptait parmi les favoris qui l'a emporté.

Le Team Nollet a bien remporté les 24 heures de Rouen (Seine-Maritime), mais pas avec l'équipage attendu. Le mardi 1er mai 2018, au terme d'une épreuve ramenée à seulement 17 heures de course à cause des conditions météo, c'est l'équipage n° 20 emmené par les Russes Vandyshev, Paniushkin, Malkin et Vandyshev qui l'a emporté devant l'équipe Touax Pégase et le Team Abu Dhabi. Le Rouennais Philippe Chiappe et ses coéquipiers, grands favoris, ont terminé à la cinquième place à cause d'un choc avec une épave.