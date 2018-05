Seine-Maritime : Un laser-game équestre !

Vous connaissez peut-être l'aqua-poney ? Découvrez maintenant le laser-game équestre : une nouvelle discipline à la fois sportive et ludique proposée par le centre équestre Télémaque à Hautot-sur-Seine (Seine-Maritime) le samedi 5 mai 2018.

C'est tout à fait inédit et vraiment insolite, le centre équestre de Hautot-sur-Seine situé à 30 minutes de Rouen propose une nouvelle activité depuis septembre dernier : le laser-game équestre.

Un centre équestre à la pointe

Sabine et Romain Lescanne, propriétaires du centre équestre Télémaque depuis 2011 ont découvert cette activité par hasard dans les Yvelines : "Nous offrons une large gamme d'activité au centre, explique Sabine, de l'obstacle, du dressage, de l'équitation de loisir, de l'attelage, mais nous avons aussi à cœur d'accueillir un public handicapé et nous nous intéressons à l'éthologie [étude du comportement du cheval et de ses modes de communication]. Pour enrichir notre programme d'activité nous avons eu l'idée de mettre en place des séances de laser-game. Jusqu'alors nos homologues de Longueville-sur-scie étaient les seuls à proposer cette activité en Normandie".

Une dimension pédagogique et sportive

"À l'automne dernier nous avons commencé à proposer cette activité au grand public pendant les vacances scolaires mais nous utilisons aussi le laser-game comme un moyen pédagogique pendant nos cours". Le laser-game équestre, s'il peut s'adresser à des débutants ou des néophytes permet en effet de travailler l'équilibre : "il faut être bien stable sur sa monture, précise Sabine, car on tient dans une main le pistolet et dans l'autre les rennes. Cette activité fait travailler tous les muscles du corps !". Le Laser-game équestre permet de découvrir par le jeu l'équitation : "Avant l'activité en soi, les participants apprennent à seller et à brosser leurs chevaux et une fois en selle il faut apprendre à diriger le cheval, à le freiner, à passer du pas au trot".

Détruire les Toupabos et s'amuser !

"Le concepteur du jeu de laser-game équestre ne voulait pas d'un jeu de guerre, précise Sabine, il a donc imaginé une petite histoire dans laquelle le centre est contaminé par une vilaine bactérie, les Toupabos, qu'il faut éliminer". L'activité s'organise en deux temps : dans un parcours de maniabilités les écuyers doivent viser des cibles fixes pour apprendre à diriger leur monture mais dans la deuxième partie du jeu, deux équipes s'affrontent : "Il y a deux équipes de quatre personnes qui se font face, cependant, puisque ce n'est pas un jeu guerrier ce ne sont pas les personnes que l'on doit viser mais l'arme de l'adversaire". Des capteurs situés dans l'arme elle-même déterminent le nombre de vies restantes." Le jeu s'organise en plusieurs parties de 10 minutes pour ne pas trop fatiguer les chevaux. Les poneys et les chevaux s'amusent vraiment et jouent le jeu, il a fallu cependant les habituer au bruit des pistolets mais c'est aussi du divertissement pour eux !"

Pratique. Samedi 5 mai à 14 h 30 au centre Télémaque à Hautot-sur-Seine. 25 €. Dès 7 ans. resa.rouentourisme.com