(Re) découvrir la magie du Tango

Danse Du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018 le tango est à la fête ! À la salle des fêtes de Mondeville (Calvados), l'association Abasto Tango organise, pour sa 3e édition le Festival Normandie Tango Argentin

Le Festival de Tango Argentin annonce quatre jours de fête. Du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018 à la salle des fêtes de Mondeville. Apéro tango, bals et concerts sont programmés. Débutants, intermédiaires ou avancés auront la possibilité de réaliser un stage. Ces stages auront lieu le samedi ainsi que le dimanche et dureront 1 h 30.

De nombreuses démonstrations

Abasto Tango, l'organisateur de cet événement, accueillera deux couples de Maestros Argentins : Sandra Messina & Ricardo Calvo et Mariana Montes & Sebastián Arce. Le vendredi et le samedi soir, ils proposeront une démonstration digne de professionnels. De plus, chaque soir un orchestre les accompagnera et participera à la magie du Tango.

Pratique. Du 10 au 13 mai 2018 à la salle des fêtes de Mondeville. Prix et réservations sur abasto-tango-caen.com ou au 06 89 77 69 95