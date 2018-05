Vincent Bolloré plaide la bonne foi

Vincent Bolloré a été mis en examen le 25 avril pour "corruption", "complicité d'abus de confiance" et "faux et usage de faux". En cause : des concessions portuaires à Conakry et Lomé, en Afrique occidentale. Riposte médiatique de l'industriel : "ce que nous faisions en toute bonne foi depuis longtemps" est "le terreau d'une suspicion légitime" si l'on veut voir ces activités "à travers le prisme d'un continent africain considéré comme dirigé par des équipes sans foi ni loi". La mise en examen de Vincent Bolloré repose - disent pour leur part les enquêteurs - sur "de nombreux indices caractérisant les contreparties obtenues par le groupe Bolloré contre le financement des campagnes de Faure Gnassingbé et Alpha Condé". Le premier est président du Togo, deux fois réélu depuis 2005.

Le second, président de la Guinée en fonction depuis 2010.

