24 heures motonautiques de Rouen : le favori accidenté

L'édition 2018 des 24 heures motonautiques de Rouen (Seine-Maritime) n'aura pas porté chance à Philippe Chiappe. À moins d'une heure de la fin de l'épreuve, il a percuté un autre navire. C'est le deuxième bateau de la team Nollet qui remporte la compétition mardi 1er mai 2018.

Philippe Chiappe, le quintuple vainqueur des 24 heures motonautiques de Rouen, aura mené la course en tête presque jusqu'à la fin. Mais mardi 1er mai 2016 à moins d'une heure de la fin de la course (16h) il a été percuté par un autre concurrent. Lui et son Team Nollet terminent à la cinquième place.

Team 20 Nollet bateau leader remorqué à 1h de l'arrivé .. #24HRouen @24hRouen pic.twitter.com/g0SDeNc65X — 24 Heures de Rouen (@24HRouen) May 1, 2018

La victoire de l'édition 2018 revient au deuxième navire et équipage slave du Team Nollet - New Star. La deuxième place est occupée par le Team Abu Dhabi suivie de Touax Pegase Racing.

