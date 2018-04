À 10 ans, ils créent leur propre festival de jeu près de Caen

Samedi 26 mai 2018, Hermanville-sur-Mer (Calvados) accueillera un tout nouveau festival du jeu. Sa particularité ? Il est organisé par des enfants de 10 ans.

Ils se présentent peut-être comme des "mini-citoyens", mais leur association a tout d'une grande. Un bureau avec président, trésorier et secrétaire, et surtout un vrai projet : celui d'organiser un festival du jeu sur leur commune, Hermanville-sur-Mer (Calvados).

Une expérience formatrice

Depuis un an, ils sont huit à faire vivre l'AMCH, l'association des mini-citoyens d'Hermanville. "Pour que cela marche, il faut développer plein de contacts, trouver des partenaires", présente Romain Blondel, le président. L'expérience est donc formatrice pour ces enfants de 10 et 11 ans qui ont appelé, envoyé des courriers et sonné aux portes des commerçants voisins. "Par exemple, nous avons organisé une tombola, vendu des viennoiseries avec le boulanger d'Hermanville qui nous a fait un prix, organisé un événement au laser game…" détaille Lilio Duval.

Lui est trésorier adjoint. Livre de comptes à l'appui, il assure avoir déjà récolté "695,16 euros. Je ne pensais pas qu'on pourrait gagner autant de sous !" "Pour le jour J, nous avons aussi les chroniques de Jaörken, une association de jeux de rôle, qui va animer du trollball, la boutique Plénitude esthétiques qui va faire du maquillage, la mairie qui nous aide pour la logistique…" explique Angèle Prehu-Elie, qui occupe elle le poste de secrétaire de l'association.

Un beau résultat pour celle qui ne "pensait pas qu'il y avait autant de responsabilités ! Tous les mails à envoyer, recevoir, tout noter, c'est très difficile en fait. Heureusement que mes amis de l'association et les parents sont là pour aider", raconte-t-elle. Le succès est d'autant plus important que cette association d'enfants citoyens est une première en Normandie.

Pratique. Festival du jeu, samedi 26 mai à Hermanville-sur-Mer.