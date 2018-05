A Caen, un nouveau repère où se faire chouchouter

L'institut Kokomo Beauty a ouvert ses portes le 22 mars 2018 dans le centre ville de Caen (Calvados), près du théâtre.

Après plusieurs expériences professionnelles en Australie et à Paris, Juliette Desprez a décidé d'ouvrir son institut de beauté dans le centre-ville de Caen (Calvados). Après avoir passé ses vacances d'été sur la côte Normande pendant son enfance, Juliette a choisi Caen pour lancer son projet.

Des soins bio qui s'adaptent à toutes et tous !

Esthéticienne de passion, elle propose différentes prestations dont des soins certifiés bio. Les soins s'adressent à tous les besoins et à tous les âges. Kokomo Beauty utilise les produits bio de la marque Phyt's dont le conditionnement en ampoules à usage unique permet de "préserver les actifs et la pureté des produits", précise Juliette. La jeune femme proposera prochainement des soins " escapades ", soin enveloppant et relaxant aux notes gourmandes de noix de coco ou d'agrumes.

Il y règne une ambiance cosy transportant les clients et clientes dans un chalet scandinave douillet. La décoration se veut naturelle avec des notes de bois et de rotins. L'objectif est qu'on "s'y sente bien", affirme la jeune femme.

Pratique. 81 Rue de l'Oratoire, à Caen. Tel. 09 82 52 90 65. Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 19h, le jeudi de 11h à 20h et le samedi de 9h30 à 15h. www.kokomo-beauty.fr

A LIRE AUSSI.

Le boom de l'agriculture bio en Europe

Oui, il y a des cosmétiques "sains et sûrs", rassure "60 millions de consommateurs"

"Si je reste vivant": chroniques de la ghouta

Les livreurs de Kaboul face aux pièges d'une ville hostile

Frappé par le gel et la grêle, un vigneron de Bourgogne se fait brasseur