Baseball : Rouen retrouve la tête du championnat

Le dimanche 29 avril 2018, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) accueillaient le Paris Université Club pour la quatrième journée de championnat de baseball français.

Au tout début de la saison, le coach Keino Perez annonçait que les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) étaient encore en préparation, avec des joueurs qui devaient encore faire leurs preuves. Après les deux rencontres face à Paris, le dimanche 29 avril 2018, on ne peut pas croire que Rouen en soit encore à ce stade des préparatifs.

Dans le premier match, les Rouennais assomment Paris avec un score écrasant 16-1. Puis, dans le second match, les joueurs de Rouen sont lancés et rien ne peut les arrêter. Paris subit une seconde fois la horde rouennaise, qui ne leur laisse aucune possibilité de marquer. Rouen s'impose 15-0 sur ce second match.

Au classement, les Rouennais reprennent la première place avec sept victoires pour une seule défaite, à égalité avec les Templiers de Senart. Pour la prochaine rencontre, prévue le dimanche 6 mai 2018, les Rouennais iront à Montigny pour affronter les Cougars, actuellement quatrièmes avec quatre victoires pour deux défaites.