L'horoscope signe par signe de ce mardi 1er mai 2018

Bélier

Vous vous sentez un peu dans l'impasse. Votre marge de manœuvre est très mince. Mercure et Saturne vont contribuer à vous aider à trouver une solution.

Taureau

Journée marquée par quelques contrariétés. Si ce ne sont des contretemps liés à des outils de mauvaise qualité. Journée assez fade en fait. Attention si vous bricolez aujourd'hui.

Gémeaux

Vous saurez ouvrir le débat autour de la complexité d'être parents et de savoir discerner les crises et les attentes. Soyez patient.

Cancer

Amour toujours : vous vous interrogez beaucoup sur le devenir de votre vie affective, si passionnante qu'elle vous paraisse. Il est sain de se remettre en question de temps à autre.

Lion

Vous tarderez à donner une réponse que l'on attend de vous. Il est temps de vous décider. Il en va de la bonne suite et du bon déroulement des choses.

Vierge

Un peu inquiet quant à la scolarité ou l'avenir de vos enfants, la journée sera entre autre consacrée à vous arracher les cheveux. Vous ne savez plus à quel saint vous vouer.

Balance

Vous cherchez à accoutumer votre entourage des changements imminents vous concernant. Changement de partenaire, déménagement. Période de grande mutation donc…

Scorpion

Vous serez une machine infernale ! Rien ne vous fait peur et rien ne vous arrête. Quel culot… Dans le fond vous avez raison… Les astres vous soutiennent.

Sagittaire

Il va falloir prendre une décision concernant votre argent. Soyez sage et acceptez les conseils de ceux qui brillent par leur maturité.

Capricorne

Vous succomberez à plusieurs tentations aujourd'hui. Médisance, gourmandise, peut-être un peu frivole pour couronner le tout.

Verseau

Vous aimeriez bien fermer les yeux devant quelques petits écarts de votre entourage professionnel. Hélas si vous avez des responsabilités, votre devoir est de faire tourner la boutique.

Poissons

Acceptez votre sort, soyez équitable et sachez prendre conscience que vous n'êtes pas plus malheureux que beaucoup. D'ailleurs le soleil entrant dans votre thème flatte le domaine des acquisitions et de l'argent sonnant et trébuchant.