Une journée deux-roues et sécurité routière à Ouistreham

La préfecture du Calvados et la gendarmerie organisaient une journée dédiée à la sécurité à moto ce samedi 28 avril 2018 à Ouistreham (Calvados). Initiations moto, pédagogie, ateliers de sécurité routière : de nombreuses animations étaient mises en place tout au long de la journée.

48 personnes sont mortes sur les routes du Calvados en 2017, et huit depuis début 2018. Le nombre d'accidents est en baisse significative comparé à l'année dernière, mais reste préoccupant. Ainsi, une journée consacrée à la sécurité des motards sur les routes était organisée à Ouistreham (Calvados) samedi 28 avril 2018. De nombreux stands et animations étaient installés sur la place Alfred Thomas : initiation au permis cyclomoteurs, crash-test, ateliers de sécurité routière… "Cette journée est vraiment centrée sur la sécurité pour les deux-roues et vise à sensibiliser les jeunes autant que les adultes", présente Virginie Canuet, coordinatrice sécurité routière pour la préfecture du Calvados. Sous le stand de la préfecture, un simulateur cyclo est installé. L'occasion pour les enfants de s'initier aux règles de sécurité routière. "C'est important que les jeunes soient sensibilisés. Le mieux c'est quand toute la famille est là, c'est important de faire des rappels pour les adultes", remarque Michel Marie, intervenant départemental de sécurité routière bénévole (IDSR).

Présence du délégué interministériel à la sécurité routière

Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, et lui-même motard, était présent à Ouistreham pour échanger avec les différents partenaires et intervenants. "Nous avons échangé avec lui en début de matinée, l'occasion de rappeler la nécessité de mettre en place une politique de sécurité routière moins répressive et plus axée sur la sensibilisation, pour laquelle nous militons. Il n'y a pas que la vitesse qui tue sur les routes, même si c'est bien sur un risque, mais tout se joue sur la prévention et l'éducation", confie François Bernard, coordinateur de la Fédération des motards en colère du Calvados. À l'occasion de sa présence, Emmanuel Barbe a signé la charte "Ma route en 2RM", engagement pour la mise en place d'une application de contrôle des infrastructures routières par des motards vigies, expérimentée dans le Calvados depuis début mars 2018.

