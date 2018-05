APF France Handicap recherche à Caen des bénévoles pour les vacances d'été

A l'approche de l'été, l'association APF France Handicap recherche des bénévoles pour accompagner des personnes en situation de handicap sur des séjours de vacances.

"C'est une expérience très enrichissante, on apprend beaucoup. On oublie le handicap et on s'intéresse vraiment à la personne", confie Jean-Luc Noël, 58 ans et bénévole pour APF France Handicap à Caen. Tout au long de l'année, l'association met en place des accompagnements et des activités à destination de ses adhérents : cours de théâtre, activités sportives, restaurants, etc. Pendant les vacances, des voyages sont organisés pour de petits groupes.

Plus de 1 200 bénévoles recherchés

"Cet hiver, j'ai accompagné un groupe à la montagne, et cet été nous allons à Quiberon en Bretagne. On est là pour aider pour les douches, les soins, les promenades. C'est important d'offrir un accompagnement individualisé", explique Jean-Luc Noël, très impliqué dans l'association. "L'engagement peut prendre deux heures par semaine mais également beaucoup plus, on s'investit comme on peut."

"Le bénévolat est ouvert à tout le monde, il faut juste avoir envie d'aider", présente Inès Roger, service civique pour l'association à Caen. A l'approche de l'été, plus de 1 200 bénévoles sont recherchés pour accompagner de petits groupes de personnes en situation de handicap. "Il faut être calme, patient et tolérant. Mais on rigole beaucoup aussi et on passe de très bons moments", remarque Jean-Luc Noël, qui souhaite notamment encourager les jeunes à s'engager : "Beaucoup de bénévoles sont des retraités, on a besoin de jeunes. C'est une grande expérience humaine très enrichissante."

