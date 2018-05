Menez l'enquête au cœur du haras de Saint-Lô

Saint-Lô Agglo organise dimanche 6 mai un Cluédo Géant, célèbre jeu d'enquête. 1h30 pour résoudre le vol qui s'est passé au haras de Saint-Lô.

Pas besoin d'avoir la moustache d'Hercule Poirot ou le manteau de Columbo pour résoudre l'énigme au haras. Ce dimanche, Saint-Lô Agglo organise son premier Cluédo géant. Les participants pourront déambuler à la recherche d'indices dans le haras et auprès des différents personnages.

Ouvert aux petits et grands, les participants auront seulement 1h30 pour résoudre l'enquête et trouver le coupable. Deux sessions sont disponibles, une première à 14h et une autre à 16h30. Écoutez Sandrine Grillot, responsable du service tourisme de Saint-Lô au micro Tendance Ouest.

Réservation obligatoire au 02.14.29.00.17 - 5€ adulte / 2€ enfant (gratuit pour les moins de 7 ans)