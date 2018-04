GP d'Azerbaïdjan: victoire du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes)

Le Britannique Lewis Hamilton a remporté dimanche le Grand Prix d'Azerbaïdjan au terme d'une course palpitante et reprend la tête du Championnat du monde de Formule 1 à l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), seulement 4e.

Hamilton a profité de la crevaison de son équipier finlandais Valterri Bottas à trois tours de l'arrivée pour s'emparer de la première place et signer la 63e victoire de sa carrière. Le quadruple champion du monde a devancé le Finlandais Kimi Raïkkönen (Ferrari) et le Mexicain Sergio Pérez (Force India). Les deux pilotes Red Bull, l'Australien Daniel Ricciardo et le Néerlandais Max Verstappen, ont abandonné après s'être percutés au 41e tour.

