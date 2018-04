Handball (Proligue, 24e journée) : Caen a surpris Dijon et avance vers le maintien

Pourtant dos au mur suite aux victoires surprises de Besançon et Billère le jour précédent, les Vikings de Caen ont su mené la vie dure aux dijonais, pourtant 3e du championnat (23-29) ce samedi 28 avril. La bataille pour le maintien se poursuit !

Le match.

Les Vikings de Caen ont su gérer la pression d'une rencontre à double tranchant. Une défaite les aurait fait douter et plonger dans la zone rouge; une victoire leur permettait de rejoindre le groupe a 21 points, soit trois de plus que le premier relégable. Et c'est chose faite. Aussi surprenants qu'ils soient, les Caennais réalisaient une entame de match quasi parfaite, échouant qu'à trois reprises dans le duel face au gardien Diot. Les dijonais faisaient de même mais écopaient de plusieurs sanctions. Caen n'en profitait pas malgré un avantage numérique. Un véritable mano à mano s'opérait (7-7, 17') avant que Sacko créé un mince premier break (10-13, 29'). Le goleador bourguignon, Pierrick Naudin, lui répondait aussitôt après avoir buté sur Arsenic une première fois (11-13, 30').

Caen prend son envol en 2e période

Emmenés à nouveau par un Yannis Mancelle tout feu tout flamme (8 buts), Caen repartait sur les mêmes bases dans le second acte. Sans trop de confiance, les normands maîtrisaient les débats pour le plus grand bonheur de Langevin (23-19, 50'). Sacko vient enfoncer le clou. Dijon panique, perd "son handball" et se retrouve la tête sous l'eau (26-20, 55'). Il est trop tard pour que les locaux remontent la pente. Caen, de son côté, sourit et peut se targuer d'une réussite au tir qui frôle l'inhabituel (71%). À noter également la performance d'Adrian Rosales qui atteint le sans-faute, pourtant inexistant ces derniers temps. Caen fait un nouveau pas vers le maintien mais devra batailler jusqu'au bout. Tout va si vite cette année en Proligue...

La fiche.

Mi-temps : 11-13 / Score final : 23-29 / Arbitres : D.Christmann et T.Itlis.

Dijon : Naudin P., Naudin Pi. 6, Pasquet 5, Poletti 2, Naudin H., Lemal 1, Rondel 1, Carriere 2, Becirovic 3, Sobol, Reig-Guillen 2, Ighirri 1. GB : Helal 2 arrêts, Diot 4 arrêts. Entr : J.Richardson.

Caen : Moran, Pleta 2, Allais, Langevin 5, Mancelle 8, Breysacher, Zeljic 2, Rosales Pousada 5, Sacko 4, Garcia 2, Aguilar 1, Rossi. GB : Serdarevic 4 arrêts, Arsenic 6 arrêts. Entr : P.Mahé.

