Grève à la SNCF : trafic très perturbé en Normandie ce dimanche

Grève des cheminots : le trafic sera encore très perturbé sur les lignes normandes ce dimanche 29 avril 2018

Second jour de la sixième période de grève et de mobilisation des cheminots. Le trafic prévu par la direction de la SNCF restera très perturbé sur les lignes normandes ce dimanche 29 avril 2018. Comptez deux TER sur cinq, deux Intercités sur cinq et pas de TGV.

Dans le détail :

Paris-Caen : pas de circulation

Évreux / Lisieux / Caen / Cherbourg : 2 circulations sur 5

Lisieux / Trouville - Deauville / Dives – Cabourg : 2 circulations sur 5

(trains + cars)

Caen / St Lo / Coutances / Granville : 1 circulation sur 5 (cars)

Caen / Rennes : 1 circulation sur 2 (cars)

Paris-Vaugirard/ Dreux/ Argentan/ Granville : 2 circulations sur 3 (cars)

Rouen R.D. / Caen : 4 circulations sur 5

Le Mans/ Alençon/ Argentan / Caen : 1 circulation sur 3 (cars)

Paris-Rouen-Le Havre : 2 trains sur 5

Paris-Caen-Cherbourg : 2 trains sur 5

Paris-Granville : 2 trains sur 5

Caen-Le Mans-Tours : pas de circulation

Rouen-Amiens : pas de circulation

Rouen-Dieppe : 1 train sur 2

Le Havre-Rolleville : Trafic normal

Fécamp-Le Havre : 1 circulation sur 4 (cars)

Rouen-Le Havre : 1 train sur 4

Elbeuf-Yvetot : Pas de circulation

Paris-Rouen : Pas de circulation

Giverny : Trafic normal

Trafic TGV

Le Havre-Marseille : Pas de circulation