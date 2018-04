Football : au pied du mur, le FC Rouen reçoit la réserve de Caen

Samedi 28 avril 2018, le FC Rouen (Seine-Maritime) reçoit au stade Robert Diochon la réserve du Stade Malherbe de Caen pour le compte de la 24ème journée de National 3. Coup d'envoi du match à 18h.

Désormais relégables, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) disputeront un match important de cette fin de saison face à la réserve du SM Caen, ce samedi 28 avril 2018, lors de la 24ème journée de National 3, au stade Robert Diochon à partir de 18h.

Quatre matches. C'est ce qu'il reste aux Rouges et Blancs pour se sauver d'une situation compliquée, dans laquelle ils sont tombés depuis quelques matches. Et la tâche ne s'annonce pas facile puisque les Caennais restent sur sept victoires lors des neuf derniers matches et se positionnent à la 5e place du classement.

De plus, les réservistes auront un avantage psychologique puisqu'ils l'avaient emporté sur leur pelouse lors du match aller sur le score de 3-2.