Vos pronostics hippiques gratuits, pour ce Samedi 28 Avril à Auteuil

Le 28 avril 2018 à 06:00

Aujourd'hui, la Grande Course de Haies de Printemps sera la course support du tiercé, quarté, quinté + sur l'hippodrome d'Auteuil. 16 partants s'élanceront à 15h15 sur les 4 300 mètres de la 4ème course. Découvrez la sélection d'Apollinaire.