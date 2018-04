Slimane au Havre avec la radio Tendance Ouest

Le chanteur Slimane a remporté l'édition 2016 de l'émission " The Voice : La plus belle voix " sur TF1. Son deuxième album "Solune" est sorti en janvier 2018. Slimane sera l'invité de la radio Tendance Ouest le jeudi 17 mai 2018 au Pasino du Havre pour un showcase privé. Remportez vos places.

Slimane est un artiste charismatique qui interprète ses textes avec une densité rare. Il sera sur la scène du Pasino du Havre à 20h30 le jeudi 17 mai 2018 pour un showcase privé exceptionnel devant 300 auditeurs privilégiés de la radio Tendance Ouest.

Slimane numéro 1 avec "Solune"

Slimane cartonne dans les Charts français avec son deuxième album "Solune". Après sa sortie le 26 janvier 2018, l'album est resté trois semaines n°1 du Top albums.

En janvier 2018, Slimane est devenu le premier talent The Voice à devenir coach pour The Voice Belgique. Cette année, l'artiste fera également son entrée dans le 7ème art. Il sera à l'affiche du premier long métrage de Marc Fouchard " Break it All " dont la sortie est prévue le 18 juillet.

Slimane écrit et compose

Le premier album de Slimane "A bout de rêves" est certifié double disque de platine avec 200 000 exemplaires vendus. Depuis, le chanteur a écrit et composé pour Patrick Fiori, Amaury Vassili, Lissandro Cuxi, mais aussi pour son ancien coach Florent Pagny.

300 auditeurs privilégiés au Havre

Slimane offre un showcase privé unique et exceptionnel pour 300 auditeurs privilégiés et chanceux de la radio normande Tendance Ouest. La rencontre se déroulera au Pasino du Havre, le jeudi 17 mai à 20h30.

Pour remporter une invitation pour 2 personnes, il faudra jouer par SMS entre le 4 et le 13 mai 2018 en envoyant LE HAVRE au 7 11 12 (65 cts + coût d'un sms X 2).