Un père violent condamné à Rouen

Le prévenu qui comparaît, mercredi 18 avril 2018 devant le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) est accusé de violences avec arme à l'encontre de sa conjointe et de sa fille, mineure de quinze ans.

Le prévenu est un père autoritaire et sanguin qui n'hésite pas à punir ceux de sa famille dont il n'accepte pas le comportement par des violences physiques. Sa conjointe appelle la police en janvier 2016 pour se plaindre de l'autorité excessive de son mari qui perdure depuis le 18 août 2012. Elle dépose plainte le 16 janvier 2017. Lors d'une énième dispute avec sa fille à leur domicile de Rouen, elle intervient pour le calmer et se voit frappée à coups de poings et avec un fil électrique ainsi qu'à l'aide d'une ceinture. Des traces de cette agression sont relevées et confirment les coups. L'ensemble de la famille est alors entendue et souligne les énervements trop fréquents du prévenu. Les violences du prévenu ont déjà été dénoncées par son ex-compagne.

Il ne supporte pas le bruit

Placé en garde à vue, il reconnaît qu'il ne supporte pas le bruit car il a des problèmes de santé qui peuvent le faire s'énerver à tout moment. Ses deux enfants, régulièrement victimes de son comportement violent, lui trouvent des circonstances atténuantes, car "ils s'y sont habitués", dit-t-il lors de l'audience. Et d'ajouter : "mes enfants ont été incités à travestir la vérité. Une expertise psychologique confirme les dires des enfants qui vivent dans un conflit parental permanent. Son casier judiciaire ne fait mention d'aucune condamnation. La partie civile constate que "le comportement du prévenu a été dévastateur", et le ministère public renchérit: "on est dans le schéma classique de la famille qui subit". Sa défense conteste "les allégations de violences". Après délibération, le Tribunal le reconnaît coupable des faits reprochés et le condamne à trois mois de prison avec sursis.

