Un partenariat entre la Caf et Caen pour favoriser l'accès à la santé

Vendredi 27 avril 2018, la ville de Caen (Calvados) a signé un partenariat avec la Caf pour permettre un meilleur accès à la santé notamment dans les quartiers plus sensibles.

Des rencontres avec une diététicienne autour de la cuisine, des activités de découverte de nouvelles activités physiques et sportives ou encore du glanage et des actions contre le gaspillage alimentaire… Le tout mené par le centre d'animation CAF. L'expérience a déjà été menée dans le quartier de la Folie-Couvrechef à Caen (Calvados) et devrait se décliner sous de nouvelles formes partout dans la ville.

Plusieurs domaines abordés

C'est du moins l'objectif affiché lors de la signature, vendredi 27 avril 2018, d'une convention entre la municipalité et la Caf. L'objectif : favoriser la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Les actions menées peuvent concerner divers domaines allant du logement à la parentalité en passant par l'insertion sociale.

A LIRE AUSSI.

Calvados: à Caen, inauguration de vieux gréements