En Seine-Maritime : le conducteur faisait pousser du cannabis

Un homme de Saint-Vaast-Dieppedalle (Seine-Maritime) est poursuivi pour avoir produit du cannabis. 44 pieds ont été retrouvés chez lui. À l'origine de l'affaire, un simple contrôle routier des gendarmes le 21 avril 2018.

Samedi 21 avril 2018, un homme d'une trentaine d'années est contrôlé au volant de sa voiture par les gendarmes à Ocqueville (Seine-Maritime). L'individu est positif aux stupéfiants. Convoqué à la gendarmerie, il reconnaîtra être consommateur et producteur de cannabis.

L'homme sera poursuivi devant la justice

Chez lui à Saint-Vaast-Dieppedalle près de Cany-Barville, les militaires vont retrouver 44 pieds de cannabis, neuf boutures, 426 grammes d'herbes et tout le matériel permettant la culture et la fabrication de cannabis. L'homme va être poursuivi pour production de stupéfiants, consommation ainsi qu'offre ou cession non autorisée. Il devra s'expliquer devant la justice en novembre 2018.

