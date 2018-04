Résidence intergénérationnelle : des habitants de Caen imaginent leur habitat de demain

Dans le cadre de la construction de la première résidence intergénérationnelle menée par Caen la mer Habitat (Calvados), 17 futurs locataires se sont réunis mercredi 25 avril 2018 pour penser les futurs aménagements des espaces communs.

Les idées fusent entre les 17 futurs locataires de la résidence intergénérationnelle Caen la mer Habitat Albert 1er, dont la construction doit débuter au début du mois de mai pour une livraison à l'été 2019.

Partager les expériences et les savoirs

Mercredi 25 avril 2018, ils se sont rencontrés pour la deuxième fois. Au programme du soir : les aménagements extérieurs et des parties communes de la future résidence. Potager partagé, espace détente, atelier de cuisine, casiers pour entreposer des objets utilisables par tous… autant d'idées proposées et qui pourront être réalisées dans les deux espaces communs prévus dans la résidence. "Partager nos expériences, notre savoir, vouloir découvrir autre chose", c'est ce qui a attiré Julie Grasset dans cette résidence. "C'est vrai que c'est un projet qui intrigue".

Dans les groupes de travail, les idées fusent. - Margaux Rousset

Pérenniser le collectif

Les locataires sont vraiment impliqués dans leur futur habitat et, une fois que le chantier aura commencé, ils seront invités à réaliser des visites. 103 logements doivent être construits. Tout l'enjeu, pour le groupe déjà formé, sera de bien intégrer les autres locataires et leurs idées. "L'enjeu est de voir comment ce collectif va vivre et comment les nouveaux locataires vont être associés. Tout notre travail consiste à définir avec ce groupe les règles de fonctionnement. Surtout il va falloir que ces locataires aient une personne référente. Ça fait partie des points qu'il faut identifier", explique Virginie Bellesoeur, directrice qualité et pilotage en charge de l'innovation à Caen la Mer Habitat.

