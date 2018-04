Pour 2019, le port de Caen-Ouistreham renforce son attractivité

Le port de Caen-Ouistreham se modernise et se sécurise en commençant en octobre 2018 des travaux en amont de l'écluse de Ouistreham pour accueillir de plus gros bateaux.

Favoriser le passage des gros bateaux dans le port de Caen-Ouistreham et leur sécurité : tels sont les objectifs du dispositif d'entrée dans l'écluse de Ouistreham (Calvados), qui va être mis en place en juin 2019. Les travaux doivent commencer en octobre prochain pour un montant de 12 millions d'euros.

Nouveau dispositif de guidage

Lorsque les navires entrent dans le port de Caen, ils doivent passer par l'écluse de Ouistreham, d'une largeur de 28,50 mètres. Aujourd'hui, le port peut accepter des navires de 24 mètres, "ce qui nous laisse deux mètres de part et d'autre. Les navires peuvent être endommagés par le passage des écluses et surtout nous sommes limités en taille", explique Philippe Deiss, directeur général de Ports Normands Associés (PNA). Élargir l'écluse n'est économiquement pas viable, alors PNA a décidé de sécuriser cette dernière en mettant en œuvre un dispositif de guidage des navires à l'embectage (c'est-à-dire à l'entrée dans l'écluse). Concrètement, une sorte de pare-chocs en forme d'entonnoir va être disposé de part et d'autre de l'écluse, dans le prolongement des parois latérales.

Vue issue du simulateur de navigation du port du Havre. - Visuels PNA

900 bateaux de plus

"Avec ce système nous allons pouvoir accueillir des navires de 25 000 tonnes au lieu de 20 000 aujourd'hui et les navires pourront faire 27 mètres de largeur", précise le directeur général. Avec ces travaux d'embectage, 900 bateaux supplémentaires vont pouvoir entrer dans le port de Caen-Ouistreham. Ils sont actuellement 1 300.

Les travaux d'embectage (point numéro 11) sont réalisés dans le cadre des projets d'aménagement du port de Caen-Ouistreham. - Capture d'écran PNA

Ces travaux entrent dans le cadre des projets d'aménagement et de modernisation du port de Caen-Ouistreham. Les accidents à l'entrée dans l'écluse n'arrivent qu'une à deux fois par an mais "ternissent l'image du port. Ce sont des signaux négatifs que nous envoyons au marché".

