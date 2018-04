Holiday on ice dans une version inédite à Caen

L'incontournable spectacle de patinage artistique Holiday on ice sera joué samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 au Zénith de Caen (Calvados). Cette année, la chorégraphie est inédite et fera voyager les spectateurs à travers la mythologie.

Les samedi 5 et dimanche 6 mai 2018, la compagnie Holiday pose ses patins au Zénith de Caen (Calvados). Cette année, elle présente pour son spectacle Holiday on ice une chorégraphie élégante et inédite.

Les artistes réaliseront des triples boucles piquées, vêtus de costumes dignes de la haute couture. Leur performance sportive sera mêlée à leur grâce artistique. Les spectateurs seront quant à eux plongés au cœur de la mythologie. La compagnie les entraînera à la découverte de la cité perdue Atlantis.

Des invités de marque

Ce spectacle de patinage artistique vaut le détour, il est le plus récompensé au monde ! Et les amateurs du genre ne s'y tromperont pas : le duo de choc Brian Joubert et Katrina Patchett (de la cinquième saison de Danse avec les stars) assureront le show. L'ancien champion du monde de la discipline et sa partenaire chausseront leur patin pour un spectacle de folie.

Pratique. Samedi 5 mai à 14 heures et 17 h 30, dimanche 6 à 15 heures Zénith de Caen. À partir de 29 €